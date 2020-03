Dupla é presa após assaltar assistência técnica no Tancredo Neves

Manaus - Dois homens de 31 e 20 anos foram presos, na tarde de sexta-feira (27), por volta das 16h, após cometerem assalto a uma assistência técnica no bairro Tancredo Neves, Zona Leste. Policiais militares conseguiram capturar os suspeitos com armas e objetos levados durante o crime.



De acordo com a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os policiais foram acionadas via rede de rádio com a informação que três homens haviam assaltado o estabelecimento comercial, em um veículo Voyage, de cor branca, de placas OAO-3834.

Ao realizarem diligências pelo beco Santa Rita, no bairro Coroado, na Zona Leste, o carro foi localizado apenas com o motorista que havia deixado momento antes, dois comparsas na entrada do beco.

Dentro do beco mais um dos suspeitos foi preso e o comparsa conseguiu fugir. Ao longo de revista no local, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e recuperou objetos do crime.

A Rocam informou que foram recuperados: uma televisão de 24 polegadas, dois aparelhos celulares e um notebook. Além da apreensão do carro, revólver calibre 38 com duas munições intactas.

Procedimentos

A dupla foi levada para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.