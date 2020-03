Após roubo em Tabatinga, suspeitos são identificados pela polícia

Tabatinga- Após tentarem roubar uma motocicleta, na tarde de sexta-feira (27), por volta das 14h30, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), três suspeitos, sendo dois jovens de 23 e 25 anos e um adolescente de 17 anos foram identificados pela polícia como autores de diversos crimes no município.

Segundo a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os policiais militares foram acionados via rádio para atender uma ocorrência de roubo tentado de motocicleta nas proximidades da comunidade indígena Umariasu e que dois suspeitos teriam fugido em um triciclo.

A polícia abordou o veículo na entrada da cidade, na avenida da Amizade, e dois dos três suspeitos foram reconhecidos como autores da tentativa de roubo da motocicleta, bem como pela autoria de um roubo a um mercadinho.

O trio resolveu colaborar com a Polícia Militar e delatar onde estavam guardas produtos do crime e uma pistola calibre 380, com duas munições.

Após recuperarem o material, os suspeitos conduziram o trio ao prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde ficaram à disposição da Justiça.