Bandidos invadem casa no conjunto João Paulo e fazem a ‘limpa’

Manaus - Criminosos invadiram uma casa situada na rua Irmã Domitília, no conjunto João Paulo, na madrugada deste sábado (28), por volta das 3h, e fizeram a “limpa” no local. A vítima, a dona de casa Eliziete Soares, de 57 anos, ficou sem absolutamente nada.

Segundo a vítima, vizinhos contaram que o crime aconteceu por volta das 3h da manhã e que foi cometido por dois suspeitos em uma motocicleta vermelha. A casa da vítima teve os cadeados arrombados e na ação foram subtraídos eletrodomésticos, roupas, jóias e documentos. Um carro teria dado apoio a fuga dos suspeitos.

“Eu estava no sítio e os vizinhos me avisaram do que aconteceu. Não sei nem o que fazer daqui para frente, pois estou desempregada. Já haviam cometido outros crimes em casas próximas, mas na minha nunca. Espero que a polícia pegue esses caras”, relatou a vítima.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) que deverá investigar o caso.