No AM, delegado agride esposa e é solto após pagar fiança de R$ 2 mil

O delegado foi conduzido por policiais militares à sede da DECCM | Foto: Divulgação

Manaus - Autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, no âmbito da Lei Maria da Penha, um delegado, de 40 anos, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 2 mil. O crime, que teve como vítima a companheira do suspeito, uma mulher de 30 anos, ocorreu na noite desta sexta-feira (27), na avenida Nathan Lemos Xavier de Albuquerque, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O delegado foi conduzido por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), localizada na Zona Centro-Sul da capital.

Conforme a PC-AM, foram realizados todos os trâmites cabíveis na sede da unidade policial. E decidido que o delegado vai responder ao processo criminal em liberdade. O procedimento foi encaminhado à Corregedoria do Sistema de Segurança.

Em resposta a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança divulgou que vai abrir um procedimento para apurar a conduta do servidor, transgressões disciplinares e analisar as punições cabíveis.

O caso

Por volta das 22h30 de sexta, o delegado teria sido denunciado por um casal que avistou a mulher sendo agredida dentro do carro do suspeito. As testemunhas acionaram a equipe da 27ª Cicom que fez a abordagem e levou a vítima para receber atendimento médico e o suspeito para a sede da DECCM.