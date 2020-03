Com tiro na nuca, homem é encontrado morto em área de mata no Tarumã

Homem vestia uma camisa vermelha, bermuda azul e calçava chinelos | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, aparentando ter entre 40 a 50 anos, foi encontrado morto, na tarde deste sábado (28), em um área de mata localizada na rua da Vertente, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a perícia, o homem recebeu um tiro na nuca e o projétil atravessou o olho dele. Não há informações sobre as circunstâncias do crime. Pelas características do local, que ainda apresentava sangue conservado da vítima o assassinato ocorreu horas antes do encontro do corpo.

Segundo a polícia, o cadáver foi achado por um casal, por volta da 15h, que caminhava na área de mata, quando se deparam com o homem morto no chão. O casal pediu ajuda de um caseiro de um sítio, que em seguida acionou a equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os policiais não localizaram nenhum suspeito na região da cena do crime. O homem vestia uma camisa vermelha, bermuda azul e calçava chinelos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve aguardar o reconhecimento de familiares.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e coletaram informações que devem auxilar nas investigações do caso.

Outro caso

A região do bairro da Tarumã já conhecida como área de "desova" de corpos em Manaus. E em 24 horas, esse foi o segundo cadáver encontrado na localidade.