Ladrões tentam roubar cofre e explodem posto de gasolina em Manaus

Câmera do circuito interno registra quando um dos suspeitos acende a dinamite | Foto: Divulgação

Manaus - Parte de um posto de gasolina localizado na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte, ficou destruído após ser alvo de criminosos na madrugada deste sábado (28). Segundo a polícia, três suspeitos renderam o frentista e fizeram uso de dinamites para tentar roubar o cofre do estabelecimento, porém, a ação não foi bem sucedida e eles causaram uma explosão e danos materiais no local.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos chegaram no local em duas motocicletas, sendo dois em uma Titan Vermelha, de placa não identificada. Eles usavam máscaras de proteção e o garupa carregava uma mochila de entregas de comida. O terceiro suspeito pilotava uma Titan, de cor azul, também de placa não identificada.

Os criminosos renderam o funcionário do posto de gasolina e o trancaram no banheiro do estabelecimento. Câmeras do circuito interno do local registaram o momento em que um dos suspeito vai até o cofre, que ficava próximo das bombas de combustíveis, e começa a forçar o objeto com uma fermenta.

Veja a ação dos bandidos



Depois da ação frustrada o trio fugiu, se ser identificado | Autor: Divulgação

Após não conseguir abrir o cofre, o bandido acende uma dinamite e a posiciona em cima do objeto. O suspeito corre e depois de alguns segundo ocorre a explosão. Entretanto, o equipamento resistiu ao impacto. A explosão atingiu parte da cobertura do local, que acabou desabando.



Depois da ação frustrada, o trio fugiu sem ser identificado. Polícias da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não localizaram nenhum dos criminoso.

A vítima foi orientada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.