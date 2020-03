Após bebedeira, homem é esfaqueado no peito na Zona Leste de Manaus

A vítima está internada no Hospital Platão Araújo | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um homem de 25 anos foi esfaqueado após uma briga na madrugada deste sábado (28). A tentativa de homicídio aconteceu em uma quadra de esportes, localizada na rua Água Viva, conjunto Lula, Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, por volta das 2h40, a vítima consumia bebida alcoólica na quadra quando se desentendeu com um homem, identificado apenas como "Leléu". Durante a briga o suspeito atacou o homem com uma facada no tórax.

Depois de desferir o golpe no desafeto, "Leléu" fugiu do local. Policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ainda fizeram buscas pelos suspeito, mas não o encontraram.

A vítima foi socorrida por moradores do conjunto e levada para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, onde segue internada. Não há informações sobre a atualização do estado de saúde do homem.



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.