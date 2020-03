Detran-AM prende quatro suspeitos de cometer roubos na Zona Leste

Manaus - As operações de fiscalização de trânsito em Manaus continuam mesmo durante o período em que foi decretado o isolamento social das pessoas para evitar a propagação do coronavírus. Em uma dessas ações, na noite deste sábado (28), na Zona Leste, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) prendeu quatro pessoas suspeitas de cometer roubos.



Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran-PMAM) faziam uma blitz da Lei Seca, na avenida Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, quando um veículo modelo Gol, de cor branca e placas PHR-5G42, entrou na fila de fiscalização. O carro era dirigido por uma mulher que aparentava nervosismo.

“Nesse momento nossos batedores iniciaram o acompanhamento do veículo, e nós percebemos o nervosismo de todos eles. Mandamos que as quatro pessoas descessem e fizemos a revista no interior do carro”, explicou o cabo Osimar Nascimento.

Armas falsas

Durante a revista foram encontradas duas pistolas falsas, uma faca e quatro aparelhos celulares. A motorista disse que todos estavam em uma festa de aniversário e um amigo pediu para ela levar os objetos.

A PM acredita que os quatro suspeitos estariam cometendo crimes na cidade. “Alguns desses celulares podem ter sido roubados. Por isso é importante que se alguma pessoa foi vítima de assaltantes em um Gol branco, procure o 14º DIP”, explicou o policial militar.

Dois dos suspeitos têm 18 anos, outro tem 19, e a mulher tem 25 anos. Nenhum tem passagem pela polícia. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa.

Neot

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM faz blitze em toda a cidade, principalmente aos finais de semana. O objetivo é tirar de circulação condutores embriagados, dirigindo sem documentação ou com veículos sem licenciamento.

Só na noite de sexta-feira (27/03) quando as operações do final de semana foram iniciadas, o Neot autuou 44 condutores foram autuados, seis veículos foram apreendidos e uma pessoa foi detida dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.





*Com informações assessoria