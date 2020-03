Autônomo é encontrado morto com três facadas no AM

Rio Preto da Eva - O autônomo Nagibe de Lima Farias, de 30 anos, foi encontrado morto com três facadas, na manhã do último sábado (28). A vítima estava desaparecida desde a noite de quinta-feira (26), após sair de casa, sem comunicar a família, na comunidade da Cachoeira, ramal do ZF9, na rodovia AM-010, em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Corpo foi encontrado por moradores da comunidade do ramal ZF9 | Foto: Divulgação

Familiares de o autônomo relataram ao portal EM TEMPO que a morte dele ainda é misteriosa. “Não temos informações sobre as circunstâncias do assassinato. O Nagibe saiu de casa e não avisou ninguém. Na mesma noite ouvimos gritos na comunidade. Ele não voltou pra casa e no outro dia começamos a procurar pela região”, contou um parente, que pediu anonimato.

Ainda segunda a família, após dois dias de buscas, o corpo de Nagibe foi achado no Rio Urubu. “Por volta das 9h de sábado, o cadáver boiou bem na frente da comunidade, os moradores se mobilizaram para que a correnteza não levasse o corpo. Chamamos a polícia, mas só apareceram pela tarde, depois de horas”, disse o familiar.

Perfurado e amarrado

O corpo do autônomo apresentava três perfurações, sendo dois no pescoço e um no tórax. A suspeita é mais de uma pessoa tenha participado do crime, já que o corpo foi amarrado e jogado no Rio. “Tinha uma corda no pescoço dele e uma pessoa sozinha não ia conseguir fazer isso. Até porque o Nagibe pode ter sido arrastado e depois jogado no rio”, disse o parente.

O familiar informou, ainda, que Nagibe era usuário de drogas e tinha passagem pela polícia, porém não soube informar por qual crime.

Remoção

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e encaminhou para a sede na Zona Norte da capital. A Polícia Civil de Rio Preto da Eva deve investigar a autoria e motivação do crime.