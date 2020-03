Adolescente escapa da morte após ser baleado na cabeça, na Compensa

Tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 14 anos sobreviveu uma tentativa de homicídio, na tarde deste sábado (28). A vítima foi baleada na cabeça, na rua T7, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. Ele e segue internado no Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, Zona Leste.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o garoto é socorrido por um motociclista e levado e para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

Equipes da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, porém a população não soube informar as circunstâncias do crime.

Após receber os primeiros socorros no SPA, o adolescente foi transferido para o HPS João Lúcio. Até a publicação desta matéria o estado de saúde dele não havia sido divulgado. A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil.

Ataques na Compensa

Considerada o último reduto da facção criminosa Família do Norte (FDN), que já perdeu parte do território do tráfico de drogas para o Comando Vermelho (CV), a Compensa vem sofrendo com vários ataques que resultam em tentativas de homicídios e assassinatos.

A situação critica já formou um cenário que mostra, de um lado, o reflexo da luta pelo domínio de um grupo criminoso e, do outro, a resistência de soldados enfraquecidos.