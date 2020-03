Dupla é presa após assalto a um mercadinho em Coari

Coari (AM)- Dois homens foram presos na noite deste sábado (28), por volta da 21h, após cometerem um assalto a um mercadinho na estrada de Itapéua, no município de Coari (a 363 quilômetros em linha reta da capital). Os policias militares conseguiram prender um homem não identificado e apreender um adolescente.

Segundo os policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os suspeitos estavam em motocicleta Honda Fan de cor preta e sem placa. Com os infratores foram apreendidos um veículo, um revolver calibre 22 e uma quantia em dinheiro provenientes do roubo.

De acordo com os policiais, a dupla saiu em alta velocidade do mercadinho. Os infratores foram interceptados na estrada do Itapéua, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil, onde perderam o controle da motocicleta e caíram no asfalto.



Procedimentos

O veículo, dinheiro e arma de fogo foram apresentados na 10ª Delegacia de Polícia Civil, em Coari, para os procedimentos cabíveis. A dupla foi conduzida para o hospital do município, onde permanecem em observação.