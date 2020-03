Vídeo mostra momento que PM é baleado por tenente do Exército no AM

Câmeras de segurança registraram toda a ação | Autor: Divulgação

Manaus - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento que o sargento da Policia Militar (PM-AM) Haverton Ribeiro de Brito, de 44 anos, foi alvejado com 3 tiros, por um tenente do Exército Brasileiro (EB), durante a noite de domingo (29), no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Um dos projéteis atingiu a bacia da vítima que corre o risco de ficar paraplégica.

Segundo informações do sargento Igor Silva, presidente da Associação dos Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (APPBMAM), o sargento foi baleado durante uma discussão com o tenente por conta de uma vaga de estacionamento.

“O policial estava chegando na casa da mãe dele e a vaga, que fica na frente da residência, estava sendo ocupada pelo suspeito. Com isso, Haverton pediu para que o veículo fosse retirado, mas o tenente não quis tirar e começaram a discussão. Em seguida, o sargento virou a costa e caminhou sentido à casa da mãe e foi perseguido”, explicou Igor Silva.

Ainda conforme Silva, depois da perseguição, Haverton foi atingido com três tiros de pistola calibre 380, sendo dois na costa e um na região do abdômen.

“Ele ainda chegou a bater na porta da mãe dele, que abriu e viu o filho caído no chão alvejado. Consideramos isso uma tentativa de homicídio”, ressaltou o policial.

A vítima foi socorrida e levada para o 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Após o fato, a vítima precisou ser levada às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, situado na Zona Centro-Sul da capital. Ele deu entrada no setor de emergência e passou por cirurgias, que duraram em média 5 horas, conforme a Associação.

Ainda segundo o presidente da Associação dos Praças, durante os procedimentos, a vítima sofreu três paradas cardíacas, mas conforme o laudo médico, divulgado na manhã desta segunda-feira (30), o estado de saúde do policial é estável. Entretanto, ele corre o risco de ficar paraplégico, pois um dos projéteis atingiu a região da bacia.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O tenente Janilson Cury Cuesta foi escoltado por militares da Polícia do Exército (PE) até à delegacia para prestar depoimento. Por ter se apresentado espontaneamente, ele foi liberado para ser custodiado pelo Exército.

“Isso é uma afronta contra a Polícia Militar. Acionamos o Comando Geral sobre o assunto e já foi instaurado os procedimentos para que o suspeito tenha a prisão preventiva decretada e possa pagar pelo crime que fez”, informou Silva.