Em Manaus, 32 pessoas são presas e 12 armas são apreendidas

Parte do material apreendido | Foto: Divulgação

Manaus - Neste fim de semana, em Manaus, 32 pessoas foram presas pela Polícia Militar do Amazonas. De sábado (28) para domingo (29), dois adolescentes foram apreendidos e dois foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto, foram detidos. As prisões ocorreram em 18 bairros, com apreensão de 12 armas de fogo e de R$ 1.110 em espécie, e recuperação de quatro veículos.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam uma mulher, de 24 anos, com uma pistola calibre 38 e três munições intactas. A prisão dela aconteceu na Rua L, bairro Armando Mendes, zona leste da capital amazonense.

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatros pessoas logo após elas efetuarem um roubo a um estabelecimento comercial. Os suspeitos estavam em um veículo Gol, na rua Eupalamides, bairro Jorge Teixeira, zona leste, quando foram flagrados com uma arma de fogo, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e 33 porções de entorpecentes.

Tráfico de drogas

Um homem, de 19 anos e um adolescente, de 17, foram abordados por policiais da 27ª Cicom na rua Itapicuru, bairro Novo Aleixo, zona leste. Os infratores estavam com 240 porções de oxi e encaminhados ao 6ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O foragido da Justiça Lucas Flores da Silva, 24, foi preso na rua Portugal, bairro Japiim, zona sul. Lucas tinha um mandado de prisão por homicídio. Outras prisões ocorreram nos bairros Terra Nova, Monte das Oliveiras, Cidade de Deus, São Jorge, Centro, Zumbi, Gilberto Mestrinho, Cidade Nova, São Raimundo, Alvorada, Crespo, Colônia Santo Antônio, Santo Agostinho e João Paulo.

Veículos

Motocicleta: Dafra, cor preta, placa OAG-0004

Motocicleta: Honda Bros, cor laranja, placa PHN-6507

Motocicleta: Honda Bros, cor vermelha, placa PHJ-0646

Carro: Chevrolet Onix, cor branca, placa PHN-1333





