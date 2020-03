Após deixar bebê cair de viaduto, casal vai à audiência de custódia

Manaus - Um casal de moradores de rua foi preso em flagrante, por maus-tratos qualificado, após o filho, um bebê de apenas três meses de vida, cair de uma altura de aproximadamente 5 metros, em um viaduto na avenida Governador José Lindoso (antiga avenida das Torres), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A criança segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste da capital.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), o fato ocorreu por volta de 17h30, nas proximidades do Terminal de Integração 3. Pedestres e motoristas, que passavam pela via, viram a criança caída no chão e acionaram a Polícia Militar (PMAM).

Conforme a polícia, a criança vivia em situação de maus-tratos | Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

Vídeos gravados por populares e divulgados nas mídias sociais mostram a criança sobre o asfalto e agonizando. Desesperados com a situação, os populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que, ao chegar no local, realizaram os primeiros socorros e conduziram o bebê até o Hospital Joãozinho.

Ao tomarem conhecimento do fato, policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local e prenderam o casal, sendo um homem de 29 anos e uma jovem de 21 anos, que foram conduzidos até à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Reportagem esteve no local em que o casal morava de forma improvisada | Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

“Eles já foram flagranteados pelo crime de maus-tratos. Por enquanto, a gente pode tipificar como uma lesão corporal grave, considerando que o bebê apresenta um traumatismo craniano e está internado em estado grave na UTI”, explicou Joyce Coelho, delegada titular da especializada.

No local, foi levantada a hipótese de que a criança foi atirada de cima do viaduto. No entanto, a versão não foi confirmada pela delegacia. “O que ficou definido para a gente é que a criança não foi jogada. Ela realmente teria escorregado do colchão e caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros”, ressaltou a autoridade.

Altura da queda é de aproximadamente 5 metros | Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

Ainda conforme informações da assessoria da PC, na unidade policial, foi determinado uma fiança para o casal de R$ 1 mil. Como o valor não foi pago, o casal será conduzido para audiência de custódia, no fórum Ministro Henoch Reis, situado na Zona Sul da capital.

A delegada informou que, por conta da gravidade do fato, um inquérito policial foi instaurado. “A família colocou a criança em situação de rua. Ela estava dormindo em uma plataforma elevada, que propiciou a sua queda. Então, entendemos que não havia como não enquadrar essa situação como maus-tratos”, finalizou.

Assista ao vídeo gravado após a queda do bebê:

| Autor: Divulgação