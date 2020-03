Ladrão abandona moto roubada e é preso 'de bobeira' armado no Alvorada

Material apreendido | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso na noite de sexta-feira (28), por volta das 21h, na rua São Vicente de Paula, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus , após ser reconhecido como autor do roubo de uma motocicleta. Nas proximidades do local do fato, ele foi reconhecido e flagrado com uma arma de fogo. Após diligências, ele conduziu os policiais a um local onde havia mais armas e drogas.

Conforme a equipe da Rocam, a equipe foi acionada com a informação de que uma motocicleta estava abandonada com o alarme acionado. Os policiais constataram que o roubo do veículo havia sido há poucos instantes e que uma dupla era suspeita da ação.

Ao longo das buscas nas proximidades, um dos suspeitos foi identificado e com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com quatro munições. O homem foi questionado sobre o paradeiro do comparsa e levou os policiais até uma casa no beco Uva, no bairro Alvorada, naquela mesma zona, onde foram encontradas uma pistola calibre 765 com quatro munições, uma espingarda calibre 12 com uma munição, um rifle de ar comprimido, 73 porções pequenas de drogas dentre oxi e cocaína, 1 kg de cocaína, um aparelho celular, uma motocicleta e três tornozeleiras eletrônicas rompidas.