Briga entre irmãos termina em morte no Flores

| Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Na noite de domingo (29), por volta das 22h, uma briga entre irmãos terminou em morte na rua São Francisco, no bairro Flores (Zona Centro-sul). O vendedor Rafael Rocha Coelho, que tinha 26 anos foi morto com duas facadas desferidas pelo próprio irmão Richardson Rocha Coelho de 28 anos, que já foi preso pela policia.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o fato aconteceu após um desentendimento entre os irmãos durante o consumo de bebidas alcoólicas. Em certo momento, a vítima foi surpreendida pelo irmão dentro do próprio quarto e atingida com os golpes de arma branca no tórax e nas costas.

Rafael ainda chegou a ser socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova (Zona Norte), mas acabou morrendo. Algumas horas depois do crime, Richardson foi preso pela Polícia Militar na Cidade Nova e conduzido ao prédio da DEHS, onde foi autuado em flagrante pela morte do irmão.