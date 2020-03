Por dívida de droga, homem mata desafeto à facada no interior do AM

O suspeito foi conduzido e entregue aos policiais da 7ª Delegacia Interativa de Polícia | Foto: Divulgação

Eirunepé - Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram, na madrugada desta segunda-feira (30), um homem de 21 anos apontado como autor de um homicídio de um homem de 25 anos no beco Monsenhor Coutinho, no município de Eirunepé (a 1.159 km de Manaus).

Os policiais receberam denúncia, via 190, de que um homem deu entrada no hospital regional com uma estocada de faca próximo ao ombro direito e já estava morto. Em seguida, a equipe realizou várias buscas até chegar ao suspeito e efetuar a prisão. Ele foi localizado no conjunto Beija-flor, juntamente com a arma do crime.

Em depoimento aos policiais militares, ele relatou que matou o desafeto por conta de dívidas em drogas e por ter sido agredido anteriormente por ele. Diante os fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, e o suspeito foi conduzido e entregue ao 7ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria