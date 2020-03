PM apreende arma em casa de homem que ameaçou mulher de morte no AM

O material foi apreendido e encaminhado ao 48º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Maués - Policiais militares de Maués (a 276 quilômetros de Manaus) estão em busca de um homem de 30 anos, suspeito de ameaçar a própria companheira de morte. Durante buscas na casa dos suspeitos, no bairro Senador 1, a equipe da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) apreendeu uma arma de fabricação caseira, calibre 28.

Conforme os PMs, a vítima de violência doméstica acionou a equipe da 10ª CIPM, que fazia patrulhamento no bairro. A mulher contou que foi ameaçada pelo esposo. Ele teria usado um terçado para tentar agredi-la.

Os policiais foram até a residência do casal, mas o homem havia fugido antes da chegada da viatura. Os PMs fizeram uma revista no imóvel e entre os pertences do suspeito encontraram a arma de grosso calibre.

O material foi apreendido e encaminhado ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Maués. Até a publicação desta matéria, o suspeito continuava foragido.

Moradores do município podem realizar denúncias através do número (92) 99434-3192 - Disk Denúncia da 10ª CIPM.