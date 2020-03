Adolescente é apreendido após roubar moto e fazer arrastão em Manaus

O menor foi encaminhado para Delegacia Especializada em Atos Infracionais | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Suspeito de roubar a moto de um mototaxista e depois realizar uma série de assaltos, um adolescente de 17 anos foi apreendido, na noite desta segunda-feira (30), na avenida 7 de Setembro, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

O suspeito praticou os crimes junto com um comparsa, que também era menor de idade e conseguiu escapar. A dupla primeiro roubou a motocicleta do trabalhador, na avenida Francisco de Queiroz, no Manôa. A vítima, que não quis se identificar, relatou que os dois adolescentes chegaram a solicitar uma corrida antes de anunciar o assalto.

"Eles perguntaram se eu poderia levar os dois até o bairro Santa Etelvina, mas como achei perigoso eu não aceitei. Então, esse menor que foi capturado puxou a faca, foi quando me afastei e eles levaram a moto", contou o mototaxista.

A vítima de imediato acionou a polícia e a equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistou apenas o suspeito pilotando a moto. Momentos antes da abordagem, o adolescente apreendido já havia deixado o comparsa na casa onde ele mora, com os pertences de outros roubos realizados e a faca usada para cometer o crime.

"O menor tentou fugir em alta velocidade, perdeu o controle em uma curva, não se feriu e saiu correndo. Mas rapidamente conseguimos detê-lo. Fizemos busca pelo companheiro dele, mas não o encontramos", relatou o sargento Francisco Junior, da 26ª Cicom.

Ainda conforme o sargento, o menor tinha uma grande ficha criminal e possuía dois mandados de busca e apreensão em seu nome. A motocicleta foi recuperada e entregue ao proprietário.

O menor foi encaminhado para Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai).