Quadrilha é presa após roubar carro na Zona Leste de Manaus

Manaus- Policiais militares da Rocam prenderam, na noite dessa segunda-feira (30), quatro homens e apreenderam um adolescente de 16 anos, suspeitos de roubo no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Com eles, os policiais apreenderam um veículo modelo Fiat Uno vermelho e uma faca, do tipo peixeira, usada para cometer o crime.

Segundo os policiais, durante patrulhamento na região, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), com a informação de que um veículo havia sido roubado durante assalto na avenida Mirra. A equipe iniciou as buscas e conseguiu localizar o veículo na rua Lírios das Pedras, bairro Gustavo Nascimento.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante revista pessoal nos cinco ocupantes do veículo, foi encontrada uma faca do tipo peixeira que foi usada para cometer o crime. Os homens foram presos e o adolescente foi apreendido, sendo todos conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações das assessoria