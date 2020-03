‘Imploro pela volta do meu filho’, clama mãe de Erlon Gabriel

Criança continua desaparecida | Foto: Divulgação

Manaus - Prestes a completar dois meses, o caso do desaparecimento do pequeno Erlon Gabriel Dias Costa , de 2 anos, continua um mistério. Nesta terça-feira (31), a mãe Maria Dias voltou a pedir à imprensa a divulgação da imagem da criança. “Sou uma mãe implorando pela volta de um filho”, clamou.

Maria Dias relatou que, mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e restrições de isolamento social, a família nunca deixou de procurar a criança e buscar por notícias.

“Estamos nas ruas espalhando cartazes, em busca por informações, pois é muito difícil estar longe do Erlon. Se alguém tiver informação, se viu algo, no dia, por favor entre em contato conosco ou com a polícia. Aqui é uma mãe que está pedindo pela volta de um filho. Já são quase dois meses de saudade e só Deus sabe o quanto lutei e luto pelo meu filho. Tem sido dias dolorosos, mas eu creio que encontrarei meu filho com vida e saúde”, declarou Maria.

Relembre o caso

Erlon Gabriel desapareceu no dia 6 de fevereiro deste ano, por volta de meio-dia, na rua 7 da comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açú, Zona Oeste de Manaus. A criança estava brincando na frente da casa, onde morava, quando desapareceu.

A mãe da criança contou que o filho costumava brincar no local e, em um momento de distração, acabou desaparecendo. Na época, vizinhos teriam relatado que a criança poderia ter sido sequestrada por pessoas em um carro preto.

Após o início das investigações, a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança (Depca), descartou a hipótese de sequestro e informou que a criança poderia ter caído em um igarapé, que fica nos fundos da residência.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Policia Militar do Amazonas (PMAM), realizaram buscas pela criança em uma área de mata e na beira do igarapé, mas nada foi encontrado.

Investigações

O Em Tempo questionou a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sobre o andamento das investigações em torno do caso. Por meio de nota, a assessoria informou que o caso segue em diligencias, no sentido de elucidar o desparecimento da criança. Portanto, no momento não há mais informações a serem repassadas para não interferir no curso do Inquérito Policial.