Jovem altera placa de motocicleta por outra com restrição e é preso

| Foto: Suyanne Lima

Manaus – Adiel Oliveira Fogaça, de 18 anos e um outro homem que não teve a identidade revelada pela polícia foram presos na tarde desta terça-feira (31), na rua 28 de Agosto, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, após serem flagrados com uma motocicleta com restrição de furto.

Adiel confessou à polícia que tinha furtado o veículo de um parqueamento no loteamento João Paulo e que tinha encontrado um papel no local com as características de outra motocicleta. O que ele não sabia é que a placa da motocicleta que constava no documento tinha restrição de roubo.

A tenente Andrea Cristina da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que Adiel pintou a motocicleta de cor roxa e falsificou a placa com intuito de despistar a polícia, mas foi a própria placa que fez com que moradores fizessem denúncias informando que a motocicleta modelo CG Fan 125, com placa adulterada estava sendo guardada no local supracitado.

Os suspeitos foram localizados e Adiel confessou ter adulterado a placa. Já o outro homem era responsável por guardar o veículo para o jovem.

Procedimentos

A dupla foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.