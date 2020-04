Trio é preso com arma e drogas no loteamento Rio Piorini

Manaus - Três homens, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na noite desta terça-feira (31), por volta das 19h45, na rua Monte dos Anjos, no loteamento Rio Piorini, na Zona Norte de Manaus. A polícia apreendeu uma arma de fogo, munições e porções de oxi.

O cabo Ordones Lima das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) informou que a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o trio estava em um terreno baldio portando arma de fogo e comercializando entorpecentes.

A equipe se deslocou até o ponto indicado e assim que o trio avistou a viatura, já começou a correr na tentativa de fuga. Os suspeitos entraram em uma residência e, durante as buscas, os policiais prenderam um deles no banheiro. Os outros dois estavam escondidos no forro da casa. Uma pistola calibre 380, com 12 munições, foi apreendida, além da quantia de R$ 147.

Durante buscas no terreno baldio, a polícia encontrou oito porções de oxi. Os suspeitos já tinham passagem pela polícia por receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Procedimentos

O trio foi levado ao prédio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.