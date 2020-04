Idoso mata homem à paulada e joga corpo em rio no interior do Amazonas

Após o cometer o homicídio, o suspeito fugiu, mas foi denunciado por testemunhas | Foto: Divulgação

Autazes - Um idoso, identificado como Wilton Francisco Oliveira, de 60 anos, "vulgo Paulista", foi preso na tarde desta terça-feira (31), suspeito de matar um homem, identificado como Cleuton Marques Rodrigues, 37, conhecido como "Nego". O suspeito teria dado uma paulada na cabeça da vítima e depois jogou o corpo em um rio. O crime aconteceu em Autazes, município distante 108 km de Manaus.

Após cometer o homicídio, o suspeito fugiu, mas foi denunciado por testemunhas."Paulista" foi localizado por policiais do 9º Grupamento da Polícia Militar (GPM), no km 46 da estrada de Autazes, no ramal do Jatuá.

O suspeito não reagiu e foi conduzido até a viatura. Ao ser questionado pelos policiais militares sobre o crime, o idoso confessou que cometeu o crime. "Paulista" alegou em um vídeo, divulgado nas redes sociais, que praticou o homicídio porque "Nego" havia roubado ele. O valor roubado não foi divulgado.

"Fui cobrar o dinheiro, ele já tinha bebido e estava com uma faca na mão. Eu peguei um pau e bati na cabeça dele. Depois a gente caiu em um barranco e eu o empurrei na água", diz o suspeito.

"Paulista" foi encaminhado para o 39º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Autazes. Conforme o capitão Everton Souza, do 9º GPM, o corpo da vítima ainda não foi localizado.

A equipe da Polícia Civil do município acionou os bombeiros que devem realizar as buscas pelo corpo nesta quarta-feira (1º).

"Os procedimentos ainda estão sendo adotados e o suspeito continua prestando depoimento na delegacia", explicou o capitão.