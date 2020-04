Em Manaus, homem bêbado cai de laje durante briga e fica ferido

Manaus - Um homem, que não teve a idade revelada, ficou ferido após cair da laje de uma residência, localizada na rua Delmar, comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (31).

Moradores da comunidade informaram à polícia, que a vítima estava no local consumindo bebidas alcoólicas junto com outros homens, quando houve um briga e ele caiu da laje. Após a queda da vítima, as outras pessoas fugiram do local.

Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, por volta das 3h, mas se depararam apenas com a vítima jogada no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.