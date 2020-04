Trio é preso por roubar motoristas de app em Manaus

Manaus - Breno Renan Pinheiro Teixeira, de 19 anos, Christiano Cordeiro de Mello, de 25 anos e Richardson Menezes da Costa, de 19 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (1°), por volta das 9h, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores.

O trio é apontado como especialista em assaltos a motoristas de aplicativo e em roubos de aparelhos celulares.

De acordo com a equipe do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Breno e Cristiano cometeram um roubo a um veículo da montadora GM, modelo Prisma, pertencente a um motorista de app, acompanhados de uma adolescente de 16 anos. Após o delito, o trio - com o apoio de Richardson - passou a cometer arrastões, totalizando cinco crime com seis vítimas identificadas.

A Polícia Civil informou que no dia 12 de março recebeu uma denúncia anônima sobre a localização do veículo, ocasião em que Cristiano e Richardson foram presos em flagrante, com o veículo e um simulacro de arma de fogo. As investigações prosseguiram e Breno e a adolescente foram identificados como participantes dos delitos.

As prisões e apreensões ocorreram nesta quarta-feira (1°), em casas distintas no conjunto Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus.

Breno, Christiano e Richardson foram conduzidos ao prédio do 18° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Já a adolescente foi levada ao prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).