Carro roubado é localizado com vários celulares e bolsas de vítimas

Manaus- Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram, na noite desta terça-feira (31), um veículo modelo Ford Ka, com restrição de roubo, no bairro Ouro Verde, Zona Leste da capital. Dentro veículo os policiais apreenderam vários celulares, chaves e bolsas das vítimas.

Segundo ps policiais, durante patrulhamento na área foram acionados em via pública por vítimas do roubo ao veículo. As vítimas informaram que o veículo tinha sistema de rastreamento e que estavam fazendo o acompanhamento do mesmo por meio de celular. Os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar o veículo na Alameda Cosme Ferreira.

Material apreendido encontrado no interior do veículo | Foto: Divulgação/PMAM

Foi feito acompanhamento e dada a ordem de parada, porém os suspeitos não obedeceram e fugiram. Na rua Anny do bairro Ouro Verde, o veículo se chocou com o muro de uma residência, depois do que os ocupantes abandonaram o veículo no local, entrando nos becos e tomando rumo ignorado. As equipes fizeram buscas nos becos, mas não obtiveram sucesso.

No interior do veículo, os policiais encontraram 7 aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, molhos de chaves, algumas roupas e bolsas das vítimas. Todo o material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria