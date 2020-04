Homem manda matar atual da ex-mulher no Petrópolis: dupla acaba presa

| Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos, na tarde desta quarta-feira (1º,) após tentarem matar um homem de 27 anos a facadas. A tentativa de homicídio aconteceu na rua São Sebastião, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme a polícia, a dupla capturada alegou na delegacia que havia sido contrata pelo ex-companheiro da mulher que estava acompanhando a vítima no momento do crime. Os suspeitos foram detidos em flagrante por policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que fazia patrulhamento nas proximidades. O mandante do crime ainda não foi localizado pela polícia.

A tentativa de homicídio



De acordo com a polícia, o casal - que estava em uma motocicleta - chegava em uma residência, quando foi abordado pelos suspeitos. Um dos criminosos segurou a vítima enquanto o outro desferiu as facadas. O homem lutou para se defender, mas acabou sendo atingido nos braços e pernas. A mulher não ficou ferida.

O ataque aconteceu nas proximidades da sede do Sindicato dos Funcionários da Policia Civil (Sinpol-AM). Um policial civil presenciou o ocorrido e passou as características dos suspeitos para a equipe da 3ª Cicom.

"Os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram localizados próximos de onde tentaram matar a vítima. A faca usada no crime, tipo peixeira, também foi apreendida com eles", explicou um tenente da 3ª Cicom.

O policial explicou, ainda, que a princípio o caso foi tratado como uma tentativa de latrocínio, mas na delegacia os suspeitos confessaram a verdadeira motivação.

"Eles disseram que foram contratados pelo ex-marido da mulher que estava na moto com a vítima. Não foi informado a quantia que eles iriam receber e nem o paradeiro do mandante do crime", disse o tenente.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital 28 de Agosto. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Os suspeitos foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso deve ser investigado.