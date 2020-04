Homem é preso com 25 kg de maconha e R$ 29 mil no Japiim

Material apreendido | Foto: Sgt PM Campos Filho / PM-AM

Manaus - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na tarde desta quarta-feira (1°), por policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na avenida Manaus 2000, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu 25 kg de maconha do tipo skunk e R$ 29 mil.

Os policias receberam informações, via Centro de Operações, relatando que um homem tinha visto grande quantidade de entorpecentes naquela região. A equipe foi ao local apontado e ao se aproximar de um beco, viu uma grande movimentação.

Na ação, o suspeito foi abordado e durante a revista foi encontrado 7 kg de entorpecentes. Ele foi questionado e afirmou estar fazendo a compra da substância, em seguida ele indicou aos policiais onde estava o restante do entorpecente.

No local foi encontrado a outra parte do entorpecente, totalizando 25 kg de maconha do tipo skunk e aproximadamente R$ 29 mil em espécie.

Procedimentos

O suspeito foi detido e conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.