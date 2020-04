Pai chama a polícia para prender filho que furtou televisão, em Manaus

Material recuperado pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (1°), uma dupla de 22 e 24 anos foi presa por suspeita de tráfico de drogas e receptação. As prisões foram realizadas na rua São Paulo, no bairro Zumbi dos Palmare,s e na rua Oito, do São José Operário, ambos na Zona Leste de Manaus. Foi o pai de um deles que acionou a polícia após o filho furtar uma televisão da casa da família. Ele trocou o aparelho por drogas.

A equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava em patrulhamento de rotina na alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste, quando foi abordada por um homem relatando que o filho havia furtado uma televisão da casa onde moram no bairro Zumbi dos Palmares.

Durante a ação, os policiais militares foram até a casa do suspeito e ele confessou o crime. O jovem argumentou que havia trocado o eletrônico em um ponto de venda de drogas para manter o vício.

A polícia seguiu até a rua Oito, no São José Operário, onde localizou o rapaz que tinha receptado o objeto do crime. Com ele, o material foi recuperado e uma porção de cocaína foi apreendida.

Procedimentos

Os rapazes foram conduzidos ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.