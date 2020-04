Homem é baleado e morre após trocar tiros com a Rocam, em Manaus

Manaus - Para tentar fugir de um flagrante de tráfico de drogas, conforme policiais militares explicaram na manhã desta quinta-feira (2), Hildebrando da Silva Filho, de 29 anos, atirou contra uma viatura da polícia e acabou sendo baleado e morto, durante a madrugada de hoje, minutos depois de ter sido socorrido em uma unidade hospitalar na Zona Norte de Manaus.

Conforme informações dos policiais da Rocam, durante patrulhamento, foi repassada uma denúncia anônima que informava sobre um suspeito, que estava comercializando entorpecentes no loteamento Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Com isso, a equipe foi até à região e, quando chegou na rua Das Flores, foi recebida a tiros pelo suspeito. Houve troca de tiros, e Hildebrando acabou sendo atingido. Ele precisou ser levado às pressas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, situado na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras.

Na unidade médica, o suspeito foi atendido, porém, minutos depois de ter chegado no hospital, não resistiu aos graves ferimentos.

Com o homem, foram encontrados uma pistola de restrito, da marca Taurus; e um revólver, modelo PT 840, de calibre 40 de numeração SDZ 22217; com carregador tombo 58242, contendo três munições não deflagradas, duas munições intactas e uma deflagrada.

Além disso, foi encontrado, ainda, 500g de oxi e uma balança de precisão. Os materiais apreendidos foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Norte, onde o caso foi registrado.

O corpo foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos procedimentos legais. O instituto aguarda, agora, a chegada dos familiares para apresentarem as documentações para a liberação do corpo.