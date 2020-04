Dor de chifre: homem esfaqueia mulher trans após ver mensagens no zap

Manaus - Um homem esfaqueou a própria companheira, uma mulher trans, que precisou ser levada para um hospital na Zona Leste de Manaus, onde recebeu os primeiros-socorros, foi medicada e liberada. Ambas as identidades dos envolvidos não foram divulgadas à imprensa.

Na unidade, a vítima disse que não iria registrar Boletim de Ocorrência contra o agressor. O motivo da briga, conforme a polícia apurou, foi a troca de mensagens comprometedoras, por meio do aplicativo WhatsApp, encontradas pelo homem no celular da mulher trans.

Segundo a polícia apurou, a confusão começou dentro da residência do casal, situada no bairro Mutirão, Zona Leste, quando a vítima deixou o celular desbloqueado.

O marido então ouviu o som do recebimento de novas notificações no aparelho e resolveu conferir a conversa, quando leu as mensagens, ficou revoltado e começou as discussões.

Com os nervos à flor da pele, o homem pegou uma faca de cortar pão e partiu para cima da esposa, que acabou sendo esfaqueada. O barulho chamou a atenção dos vizinhos, que denunciaram a situação para a polícia.

Devido aos ferimentos, a vítima precisou ser levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na Zona Leste, onde foi atendida no setor de emergência e liberada após procedimentos na unidade.

O homem foi levado para a delegacia e, mesmo depois da confusão, a vítima informou que não vai formalizar a denúncia de tentativa de homicídio contra o amado.