Integrante de grupo que assaltou casas de luxo na capital é preso

O suspeito foi apresentado no 8° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (02), por volta das 7h, Kellison Palheta dos Santos, 21, conhecido como “Lourinho”, foi preso pela participação em um grupo criminoso que roubava residências em condomínios de luxo, na Zona Oeste da capital. A ação foi coordenada pela delegada-geral, Emília Ferraz, e pelos delegados Rodrigo Barreto e Adriano Felix, titulares, respectivamente, da 4ª Seccional Oeste e 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A prisão do suspeito ocorreu em um apartamento no conjunto habitacional do bairro Lago Azul, Zona Norte da cidade. Conforme Adriano Felix, o infrator possuía um mandado de prisão preventiva em nome dele, por envolvimento em um roubo de veículo ocorrido em 2017, na zona leste da cidade. A ordem judicial em nome de Kellison foi expedida no dia 7 de novembro de 2017, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.

Investigação

Segundo Adriano Felix, a ação deflagrada nesta manhã é em decorrência das investigações em torno das prisões de quatro homens, identificados como Ebenael Pinheiro Sousa, 50; Fabrício da Silva Sales, 26; Victor Hugo dos Santos Sousa, 20, e Williamar Fonseca de Oliveira, 28, ocorridas nos dias 25 e 26 de março deste ano, pela autoria de tentativa de roubo, localizada em um condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da cidade.

“Nesta manhã prendemos o último integrante dessa associação criminosa. Esse grupo estava sendo investigado pela nossa equipe desde fevereiro deste ano, quando os integrantes do bando adentraram um condomínio de luxo e renderam vítimas de uma das residências do lugar. No dia 25 de março deste ano, o mesmo grupo tentou roubar uma casa em outro condomínio, o que resultou nas prisões de quatro indivíduos”, declarou Felix.

O titular do 8º DIP relatou, ainda, que Kellison foi denunciado, por meio de delações anônimas, como participante de uma facção criminosa que atuava na antiga invasão Monte Horebe, na Zona Norte da cidade.

“Hoje cumprimos mandados de prisão em nome Kellison em decorrência de um roubo a um veículo. Entretanto ele também está sendo investigado, após denúncias, pela possível participação em execuções ocorridas na antiga invasão Monte Horebe, na zona norte da cidade, onde ele receberia ordens de um indivíduo que está cumprindo pena em um presídio federal”, explicou o titular do 8º DIP.



Procedimentos

Além do cumprimento do mandado de prisão pelo roubo do veículo, Kellison será indiciado pela participação em um roubo e uma tentativa de roubo a residências, e também por associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), situada no Km 8 da rodovia federal BR-174.

*Com informações da assessoria