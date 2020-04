Homem que estuprou filha de 12 anos é preso no Jorge Teixeira

O pai da vítima foi conduzido ao prédio do 26° DIP | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 8h40, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão, em razão de sentença condenatória por estupro de vulnerável. O crime aconteceu em março de 2013, quando o suspeito estuprou a própria filha que na época tinha apenas 12 anos.

De acordo com o delegado Heron Muneymne, adjunto da 2ª Seccional Norte, o homem foi preso na rua Japurá, comunidade Val Paraíso, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ainda segundo o delegado Heron, o indivíduo apalpou a vítima e pegou nas partes íntimas dela. O crime aconteceu duas vezes, enquanto a vítima estava no banheiro da casa que vivia com a família.

“Na época, a mãe da menor tomou conhecimento do caso e logo procurou a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), local onde foi dado início a todos os procedimentos e, posteriormente, remetido à Justiça. O Processo tramitou em segredo de Justiça e, ao final, o autor foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão. Hoje, pela manhã, nossa equipe cumpriu o mandado de prisão em nome do homem”, ressaltou Muneymne.

O mandado de prisão foi expedido no dia 18 de março, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Procedimentos

Ao término dos trâmites cabíveis no 26º DIP, ele será encaminhado para a audiência de custódia, que será realizada por videoconferência.

*Com informações da assessoria