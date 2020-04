Suspeito de assalto é morto com tiros na cabeça no Parque São Pedro

Manaus – Um homem suspeito de assalto, que não foi identificado pela polícia, foi executado com 2 tiros na cabeça. O crime aconteceu na rua Elisa Lispector, bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus. As marcas de sangue no chão indicam que, mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas não conseguiu.

Conforme informações da polícia, o fato aconteceu por volta de 5h desta sexta-feira (3). Moradores ouviram os tiros e, quando foram verificar o que havia acontecido, encontraram o homem jogado no chão, em uma poça de sangue.

Segundo o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a forma como o homem foi assassinado segue misteriosa.

Perícia realizando os trabalhos no local | Foto: Kennedson Paz

“As informações de moradores apontam que ele era morador do bairro e estava, supostamente, praticando roubos no bairro, junto com um comparsa, mas ainda iremos confirmar essas informações”, explicou o delegado.

Na extensão da rua, onde o homem foi encontrado, havia diversas marcas de sangue, o que indica que ele foi alvejado no início da via e tentou correr, mas acabou caindo e em consequência dos graves ferimentos na cabeça.

A polícia encontrou três celulares no bolso da bermuda do suspeito, além de uma quantia em dinheiro, o que reforça ainda mais a hipótese que ela estava praticando assaltos pela área momentos antes de ser executado.

Moradores não identificaram o homem | Foto: Kennedson Paz

A Polícia Civil deve solicitar imagens de câmeras de segurança de casas próximas ao crime para ajudar identificar o autor. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar algum familiar ir fazer o reconhecimento.