Pai que estuprava a própria filha desde os três anos é preso em Manaus

O pai da criança foi preso nesta quinta-feira (2) | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – Um homem identificado Clicio Soares da Silva foi preso na última quinta-feira (2), na rua Eliete Silveira, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, por estupro de vulnerável. A vítima era a própria filha de 10 anos, que sofria os abusos desde que tinha 3 anos.

Na denúncia, feita pela mãe da criança à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescentes (Depca), localizada na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, havia diversos atos que caracterizam o estupro da menina. Conforme a denúncia, o homem colocava a criança para assistir filmes pornográficos, além de beijá-la na boca e tentar a penetração. Os crimes aconteceram de 2010 até 2017.

O homem foi condenado a pena de 20 anos, 8 meses e 13 dias de prisão. O mandado de prisão foi expedido pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, Dra. Articlina Oliveira Guimaraes.

O pai da menina foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de corpo de delito, logo depois foi encaminhado ao Juiz no Tribunal de Justiça para a audiência de custódia, mas devido a gravidade do crime, ele deve ser conduzido ao sistema prisional da cidade.