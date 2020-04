'Sapo' é executado com dois tiros no peito em Coari, no Amazonas

Coari (AM)- Tayleson Melo Farias, de 19 anos, o "Sapo", foi morto no município de Coari (distante 363 km de Manaus). O crime ocorreu na rua 13, bairro Espírito Santo. A vítima teria sido atingida com dois tiros na cabeça e no braço por volta das 13h30 dessa quinta-feira (2), conforme informações do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

"Sapo" já tinha passagem pela polícia | Foto: Divulgação

Segundo a polícia, por volta das 14h, um homem de 51 anos, tio da vítima, esteve na delegacia para registrar o crime. Na ocasião, o homem relatou que um indivíduo, ainda não identificado, chegou ao local em que Tayleson estava e disparou dois tiros.



Tayleson foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Município de Coari, mas não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida ao hospital. “Sapo” já tinha uma passagem pela Delegacia Interativa de Polícia de Coari (DIP), por associação para o tráfico de drogas.

A motivação do crime seria acerto de contas | Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, a motivação do crime pode ter sido um possível acerto de contas do tráfico de drogas. A polícia não tem informações sobre a identidade do autor do crime. O caso está sendo investigado.