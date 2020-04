Homem é preso com drogas e armas pela Rocam em Manaus

Manaus - Após uma abordagem policial, um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta sexta-feira (3). Com ele foi encontrado mais de 700 trouxinhas de oxi e 4 armas de diferentes calibres.

Por volta de 2h, uma denúncia anônima informou os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) que o suspeito estava armado, em um veículo de modelo Onix, cor branca, placa PHX-5028, trafegando pelo bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Após as buscas, o carro foi localizado trafegando pela avenida Coronel Teixeira, próximo a uma igreja evangélica. No veículo, com o motorista, encontrou uma arma de fogo.

A ação policial se estendeu até a residência do suspeito, situada na rua 20, casa n° 9, Condomínio Vila Verde, Bairro Santo Agostinho, também na Zona Oeste. No local mais armas foram apreendidas, sendo duas pistolas calibre 9mm e 380 mm, além de um revólver calibre 38 mm. Além das armas, 719 trouxinhas de oxi e R$ 270 foram apreendidos.

Os policiais consultaram os antecedentes criminais do suspeito e confirmaram que ele tinha uma passagem por tráfico de drogas. Juntamente com os materiais apreendidos, o homem foi conduzido até o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após os procedimentos legais na delegacia, o suspeito deve ser levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Zona Sul.