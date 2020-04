Câmeras de segurança em carros inibem assaltos a motoristas de app

Assaltos a motoristas de aplicativo - Foto ilustrativa | Foto: Felipe Rosa / Tribuna do Paraná

Manaus – A insegurança e o medo de assaltos fazem com que motoristas de aplicativos de mobilidade urbana adotem estratégias para inibir delitos em Manaus. Uma nova opção que já está no mercado e ganhando adeptos pode ajudar esses profissionais a trabalharem com mais segurança. Trata-se dos sistemas de monitoramento veiculares, em que câmeras de segurança podem ser instaladas no veículo proporcionando, assim, proteção tanto ao motorista quanto para o passageiro.

Wadson Falcão, que é proprietário da D.V Comercio em Telecomunicações de Rede e atua há dois anos na capital, conversou com o Em Tempo e explicou o funcionamento do equipamento.

“Instalamos a câmera no veículo, mas não temos permissão para acessar aquela imagem a não ser que o motorista acione a nossa central por meio de um botão de pânico, por exemplo: um motorista de aplicativo, que recebe uma corrida, solicitada por uma mulher e chega na hora são dois homens. Se ele achar que a corrida é suspeita, ele prontamente aciona e nós recebemos a permissão de visualizar e acompanhar em tempo real aquela corrida”, explicou Falcão.

O empresário informou que o produto é novo e que devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), houve uma queda nas perspectivas de venda. “Como as pessoas não estão saindo de casa, esse mercado acabou tendo uma queda, pois muitos motoristas de aplicativo pagam aluguel de carro”, disse.

Wadson destacou que um dos diferenciais do produto é o armazenamento em nuvem que o cliente pode acessar as imagens por meio de aplicativo em celulares, tabletes e computadores com apenas um clique em tempo real.

Motoristas de aplicativo

O motorista de aplicativo Ronaldo Martins, de 22 anos, que atua há um ano e meio em Manaus, informou ao Em Tempo que as câmeras de segurança dentro do veículo tornaram-se um item que pode ajudar muito na segurança no trabalhador e espantar criminosos.

"Por conta da grande violência na cidade e os casos de assaltos é necessário usar medidas de segurança para a nossa categoria. Ter câmera de segurança é muito útil, pois se uma pessoa entra no carro com a intenção de roubar e se depara com o aparelho ela já vai pensar duas vezes. Já passei por várias situações de corridas pedidas por terceiros e isso é assustador. Essas situações são comuns", disse.

Já João Rodrigues, que atua na área há três anos, informou que as câmeras de segurança são uma opção, mas que há outros dispositivos que também possuem eficácia como rastreadores.

“Hoje, o criminoso não quer saber se está sendo filmado. A câmera ajuda, mas não inibe essas ações, pois podem haver problemas de comunicação com a central e estamos à mercê da criminalidade. Com essa pandemia do coronavírus está praticamente tudo parado. Muitos motoristas devolvendo os carros que são alugados e passando necessidade. A tendência é que a criminalidade aumente mais, pois agora muitas pessoas não têm como trabalhar”, concluiu.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) mantém um projeto piloto de monitoramento com cerca de mil motoristas de transporte por aplicativo, em Manaus, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Conforme informações do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), os roubos a motoristas de aplicativos cresceram 95,9% se comparados no período de janeiro a outubro dos anos de 2018 e 2019. De janeiro a outubro de 2018 foram registradas 18 ocorrências, já no mesmo período do ano seguinte foram 441.