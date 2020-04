Homem furta em condomínio no Distrito Industrial, apanha e é preso

O suspeito já havia roubado outros objetos do condomínio | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 55 anos que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 11h, após ser flagrado roubando tubos de PVC no local. O suspeito é apontado como autor de furtos e roubos naquele condomínio. Vídeos de câmeras de segurança registraram ele furtando um bebedouro no mês passado.



Moradores do condomínio relataram ao Em Tempo que o homem teria entrado em um apartamento no local durante a madrugada desta sexta-feira, acompanhado de um comparsa, onde subtraíram duas bicicletas e a quantia de R$ 500. Durante a fuga, ele teria ameaçado uma vigilante com uma faca de mesa e fugido por uma área de mata.

Pela manhã, ele foi contido por moradores furtando tubos de PVC e acabou sendo agredido fisicamente. Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e conduziram o homem até o prédio do 1°Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo em que ele é flagrado furtando um bebedouro: