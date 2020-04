Após roubar drogaria com arma falsa, homem é preso no AM

Suspeito de assaltar drogaria | Foto: Divulgação

Borba - Um homem, identificado apenas como “Robério”, foi preso na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 13h30, após cometer um assalto em uma drogaria situada no município de Borba (distante 151 quilômetros em linha reta da capital),

Segundo a Polícia Militar, a atendente da drogaria acionou uma equipe informando que um homem vestindo camisa vermelha, boné verde e preto, entrou no local e cometeu o assalto. Com uma pistola, ele ameaçou a funcionária e subtraiu todo o dinheiro da renda do caixa.

Imagens de câmeras de segurança do local foram mostradas aos policiais, que reconheceram o suspeito. Durante patrulhamento, a equipe conseguiu localizar o homem e ele confessou o crime.

Com ele foi recuperado parte do dinheiro roubado, uma porção de droga e uma arma de fogo falsa. Funcionários de uma outra drogaria reconheceram o suspeito como autor de roubo ocorrido no mês de março.

Procedimentos

O suspeito e as vítimas foram encaminhados ao prédio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.