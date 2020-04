Terror: 10 criminosos invadem linha 652 e fazem arrastão em Manaus

Os suspeitos entraram no coletivo no Terminal de Integração 4 | Foto: Divulgação

Manaus - A noite desta sexta-feira (3) foi marcada por momentos terror para rodoviários e passageiros da linha 652, após um grupo de, pelo menos, 10 criminosos fazer um arrastão no coletivo. Os criminosos fugiram com vários pertences das vítimas. O crime aconteceu na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

O motorista, que por medo não quis se identificar, contou que os suspeitos entraram no ônibus no Terminal de Integração 4 e anunciaram o assalto nas proximidades do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

"No T4, eles se infiltram com outros passageiros e não sabemos quem é quem. Um deles ainda me ameaçou com uma faca, enquanto os outros aterrorizavam as pessoas que estavam no ônibus. Levaram os pertences dos passageiros e a renda", contou a vítima.

O motorista relatou, ainda, que os bandidos estavam bastante violentos, possivelmente sob efeitos de entorpecentes. Após a fuga do bando, o trabalhador interrompeu o itinerário para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) no 14º DIP.