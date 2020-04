Motorista de app aciona botão do pânico e assaltantes são presos no AM

Manaus - Um homem e três adolescentes, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos na noite da última sexta-feira (3), suspeitos de roubos e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Durante a ação, os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, um relógio de pulso dourado e dois aparelhos celulares possivelmente roubados.



Os policiais militares foram acionados por volta das 22h10 via rede de rádio. A informação era de que havia um veículo de aplicativo (Voyage de cor preta e placa JXY-3G31), que estaria com passageiros em atitude suspeita, provavelmente teriam cometido roubo, seguindo para a área da 14ª Cicom.

O efetivo conseguiu interceptar o veículo na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves. Durante revista pessoal, foi feita a detenção de quatro infratores e encontrado no banco de trás do veículo, os objetos apreendidos. O motorista do aplicativo informou que havia acionado o botão de pânico antes que os infratores anunciassem o roubo.

Os infratores foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi verificado que apenas um dos homens era maior de idade.

