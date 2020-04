Mulher denuncia ameaças de morte e marido é preso com arma em casa

Manaus - Depois de ter sido agredida e expulsa da própria casa, durante a noite da última sexta-feira (4), uma mulher denunciou o companheiro por violência doméstica. Segundo ela, o homem utilizava um revólver, do tipo carabina e de calibre 22, para fazer ameaças.

Desesperada com a situação, a mulher correu por ruas no bairro Grande Vitória, Zona Leste, pedindo por socorro. Com isso, a população denunciou o caso à polícia, via “190” para o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que registou a ocorrência e alertou uma equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) sobre a ocorrência.

Os policiais encontraram a mulher ainda na rua. "Ela levou a equipe até à residência dela para conter o companheiro. O homem estava na residência, ainda muito nervoso, e resistiu à prisão. Na ocasião, foi necessário o uso da força para imobiliza-lo", informou um policial.

Para os policiais, a mulher falou que era ameaçada com um arma e disse que o companheiro a guardava dentro de casa.

Realizada as buscas no interior do imóvel, um revólver do tipo carabina, de calibre 22, foi apreendido.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido até à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), na Zona Centro-Sul da cidade, onde o caso foi registrado.