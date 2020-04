Grávida passa mal e assaltantes de ônibus acabam presos em Manaus

Manaus - Dois assaltantes, que fingiram ser passageiros, tocaram o terror em um veículo da linha 448 do transporte coletivo de Manaus. O momento de tensão foi durante viagem pela avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Uma das passageiras grávida, passou mal durante a ação criminosa. Conforme informações da polícia, o fato ocorreu durante a madrugada deste domingo (5).

Segundo informações do motorista do coletivo, os suspeitos embarcaram nas proximidades da entrada do conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, e anunciaram o assalto nas proximidades do Hospital Universitário Francisca Mendes.

Os suspeitos eram bastante agressivos e estavam armados com terçado e arma de fogo. “A todo momento, eles ameaçaram, agrediram e obrigaram as vítimas a entregarem os pertences pessoais. Foi nesse momento que uma mulher grávida passou mal por conta do pânico no ônibus”, informou uma testemunha à polícia.

A ação terminou no bairro Cidade de Deus, Zona Leste, quando os suspeitos, após terem levado toda a renda do transporte coletivo e roubar os pertences pessoais dos passageiros, fugiram a pé. O que eles não esperavam era que os populares os pegariam em seguida.

“Após serem detidos pelos populares, uma equipe da Polícia Militar (PMAM) foi deslocada até a região e prendeu em flagrante a dupla de assaltantes”, informou um policial militar.

Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram conduzidos até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na Zona Norte, onde o caso foi registrado.