Família busca respostas sobre paradeiro de jovem sequestrado em Manaus

Manaus – Em Manaus, muitas famílias precisam conviver com a ausência e a dor de um filho desaparecido. O drama, que atinge várias famílias brasileiras, chegou ao lar da auxiliar de serviços gerais Maria Dalila Barros, mãe de Emanuel Batista Moares, de 24 anos, desaparecido desde o dia 27 de março.

Emanuel foi visto pela última vez, por volta das 19h do dia em que desapareceu, na rua 4 do conjunto Novo Mundo, na Zona Norte de Manaus. Segundo os familiares, o jovem teria se encontrado com um amigo e, ao passear pelo bairro, foi abordado por outros indivíduos e obrigado a entrar em um veículo, ainda não identificado por testemunhas.

Emanuel deixou um filho de 3 anos, que ainda não entende o desaparecimento do pai | Foto: Divulgação

“No dia do desaparecimento, ele teve um envolvimento com a polícia devido a venda de uma arma roubada. Mas, o advogado deixou ele em casa logo e a situação foi resolvida. À noite, o irmão dele me disse que o Emanuel estava passeando com um amigo, próximo ao campo de futebol, aqui no conjunto, e desde então não foi mais visto”, contou a mãe de Emanuel.

Segundo a mãe do desaparecido, Emanuel era um filho presente, atencioso e tranquilo. Nos últimos dias, ele não apresentou nenhum comportamento incomum.

Às vezes desconfio que ele pudesse está envolvido com o tráfico de drogas, mas outras vezes não, pois ele não tinha o costume de ir para festas e beber, eram um rapaz caseiro”, conta a dona de casa.

Emanuel deixou um filho de apenas três anos, que ainda não entende o desaparecimento do pai, mas, de acordo com a Maria Dalila, sente a ausência paterna diariamente.

“O filho dele pergunta muito pelo pai, e eu fico sem saber o que dizer para essa criança, pois nem eu sei o que houve com o meu filho. Tenho vivido dias horríveis, com a incerteza se o Emanuel está vivo ou não. Só queria ter uma pista ou a confirmação do que fizeram com meu filho, ele é tudo para mim”, relatou a mãe.

A mãe suspeita que o filho tenha sido vítima de uma armação e diz sentir falta da presença do jovem em casa. Conforme ela, Emanuel era presente e unido à família.

“Ele podia estar em qualquer lugar, mas ligava para me avisar se estava bem. Sempre vinha até à minha casa, onde toda a família almoçava junta. Onde ele chegava, era querido. Brincalhão e divertindo todos”, lembrou Maria.

A família diz que o filho possui um sinal no lado esquerdo do rosto e uma cicatriz acima da sobrancelha, que podem ajudar a identificá-lo. Caso alguém tenha informações sobre o jovem, a família disponibiliza os números de telefone para contato: (92) 99122-3114 e (92) 99511-1468.