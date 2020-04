Dupla armada mata homem a caminho de casa no bairro Compensa

Manaus - Durante a noite de sábado (4), pistoleiros em uma motocicleta, de características não identificadas por testemunhas, executaram Marcelo de Castro Cruz, de 37 anos, com pelo menos oito tiros na rua 23 de dezembro, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O local é o mesmo onde duas pernas foram encontradas , na noite do dia 30 de janeiro. Até hoje o caso segue sem respostas.

A quantidade de tiros disparados alertou os moradores sobre a execução. Com isso, acionaram uma equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

As informações preliminares de testemunhas dão conta de que a vítima estava caminhando na direção da casa em que morava, quando foi surpreendida por dois homens armados, em uma motocicleta de modelo e placa não identificados. “Quando se aproximaram do homem, atiraram diversas vezes contra ele, que não teve tempo para reagir e morreu no local”, informou uma fonte policial.

Área vermelha

O local já foi palco de outro crime brutal, que segue sem resposta da Polícia Civil (PC-AM). Na noite do dia 30 de janeiro, moradores da região encontraram duas pernas decepadas na entrada de um beco, situado na rua 23 de Dezembro, mesma rua em que Marcelo foi executado.

Na ocasião, os familiares de Marquilene Cardoso da Silva, de 46 anos, acreditavam que as pernas poderiam ser da mulher, que estava desaparecida. Para a identificação, foi necessário até um exame de DNA, a família informou que continua sem respostas sobre o caso.