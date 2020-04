Jovem morre ao bater moto em viatura que perseguia ladrões em Manaus

a equipe da 30ª Cicom tentava capturar dois suspeitos que estavam fazendo arrastão quando houve o acidente | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O borracheiro Everson Newton Silva de Souza, de 22 anos, morreu, no início da noite de domingo (5), após colidir a moto que pilotava contra uma viatura da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). No momento do acidente, a equipe policial perseguia uma dupla criminosa, que também estava em uma motocicleta.

O caso ocorreu por volta das 18h20, no cruzamento da avenida Tapajós com a rua 6, terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, a equipe da 30ª Cicom tentava capturar dois suspeitos que estavam fazendo arrastão naquela região da cidade. Durante a perseguição aos assaltantes, Newton, que trafegava pela via em sua moto, modelo Yamaha Fazer, foi surpreendido pela ação policial e colidiu na lateral esquerda da viatura.

Após o acidente, a dupla criminosa conseguiu fugir e os policiais prestaram socorro ao borracheiro. A vítima foi levada por populares ao Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, mas devido aos graves ferimentos Newton chegou morto na unidade de saúde.

O corpo do borracheiro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).