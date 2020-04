Após discussão, sobrinho tenta matar tio com dois tiros na Compensa

Vítima foi socorrida e levada para o SPA Joventina Dias | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um homem, de 38 anos, foi atingido com dois tiros na madrugada desta segunda-feira (6). E o suspeito da tentativa de homicídio é o próprio sobrinho da vítima, um homem que não teve a identidade divulgada. O caso aconteceu, por volta das 5h30, na rua Teófilo Dias, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

A vítima relatou aos policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, que estava em uma reunião com a família, quando houve um desentendimento com o sobrinho.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima à polícia, durante a discussão, o suspeito sacou uma pistola e atirou contra o tio, que foi atingido nas costas e em uma das mãos. Após os disparos, o suspeito fugiu com a arma do crime.

Ferida, a vítima foi socorrida pelos familiares e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. A equipe da 8ª Cicom fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado.

Na unidade de saúde, o tio ainda informou os policiais que o sobrinho é foragido da Justiça de Porto Velho (RO) e que ele havia retirado a tornozeleira.

A vítima foi orientada pelos policiais militares a registrar Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia da área. A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil.