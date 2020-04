Homem é retirado à força de casa e agredido até a morte em Manaus

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Arquivo EMTEMPO

Manaus - Após ter a casa invadida por um grupo criminoso, um homem identificado como Lídio Pereira dos Santos, de 45 anos, foi agredido até a morte na noite de domingo (5). O crime aconteceu na rua Leticia, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, a vítima estava sozinha quando os suspeitos entraram na residência. Lídio foi retirado à força e linchado na parte da frente do imóvel. Não há informações de quantas pessoas participaram do crime.

A motivação do homicídio também é misteriosa. Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local do crime encontraram apenas a vítima, que já estava morta e jogada no chão.

Uma faca foi encontrada na cena do crime, mas não apresentava marcas de sangue. O corpo de Lídio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado exame de necropsia, que apontou que ele foi morto apenas por agressão física.

Lídio não possuía antecedentes criminais. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.